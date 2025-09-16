Homem nu circula no Funchal

Um indivíduo foi visto a circular completamente nu na Avenida do Infante, no Funchal, esta semana.

Descalço e sem qualquer peça de vestuário, usava apenas um boné e óculos de sol, transportando uma mochila. O momento foi registado por transeuntes e partilhado nas redes sociais, gerando reacções de surpresa e curiosidade.

Até ao momento, não há registo de intervenção das autoridades nem esclarecimento sobre as circunstâncias que motivaram a situação.

O episódio evidencia a atenção crescente das redes sociais para acontecimentos invulgares na via pública, especialmente em zonas urbanas.