Homem nu circula no Funchal
Episódio foi registado na Avenida do Infante, com o homem trajando apenas boné, óculos e mochila
Um indivíduo foi visto a circular completamente nu na Avenida do Infante, no Funchal, esta semana.
Descalço e sem qualquer peça de vestuário, usava apenas um boné e óculos de sol, transportando uma mochila. O momento foi registado por transeuntes e partilhado nas redes sociais, gerando reacções de surpresa e curiosidade.
Até ao momento, não há registo de intervenção das autoridades nem esclarecimento sobre as circunstâncias que motivaram a situação.
O episódio evidencia a atenção crescente das redes sociais para acontecimentos invulgares na via pública, especialmente em zonas urbanas.
