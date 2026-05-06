Mercadinho do Chafariz estreou-se hoje após intervenção determinante da CMF

O Mercado de Agricultura Biológica do Funchal deixou a Avenida Arriaga e instalou-se no Largo do Chafariz, numa das zonas mais movimentadas e centrais da cidade. Com um novo nome, Mercadinho do Chafariz, e o mote 'Produtos Biológicos da Nossa Terra', o espaço está aberto todas as quartas-feiras, das 6 às 14 horas, numa organização da Câmara Municipal do Funchal.

O presidente da CMF, Jorge Carvalho, visitou o novo espaço acompanhado pela vereadora Helena Leal e pela presidente da Junta de Freguesia da Sé, Fabrícia Teixeira. A comitiva esteve em contacto directo com os produtores e vendedores presentes, bem como com os comerciantes das lojas da zona, que mostraram a sua satisfação pela intervenção da autarquia e pela nova dinâmica que o Largo do Chafariz passa a ter.

O Mercadinho do Chafariz conta com novos expositores e uma imagem de marca, desenhados pelos serviços municipais. O espaço inclui também um expositor da CMF dedicado à SEMEAR - Estratégia Alimentar Saudável, Sustentável e Inclusiva, um projecto premiado, conforme já noticiou o DIÁRIO, sendo que um dos objectivos é o combate ao desperdício alimentar.

Mudança bem aceite após polémica que chegou à ALM

A mudança foi acordada entre Jorge Carvalho e uma representante dos produtores que participam neste mercado, que data de 2007 e esteve até aqui sob a tutela da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas. Antes desta transferência, a sua localização na Avenida Arriaga esteve envolvida em alguma polémica, com questões ligadas ao espaço e aos expositores que chegaram a motivar várias intervenções partidárias na Assembleia Legislativa da Madeira. A nova localização agradou desde o primeiro momento a todos os participantes. Uma notícia que já foi avançada pelo DIÁRIO.

De resto, A Junta de Freguesia da Sé teve também um papel activo no processo, contactando os comerciantes da zona, que igualmente manifestaram concordância com a chegada do mercado ao Largo do Chafariz.

As vantagens da nova localização são várias: centralidade, grande movimento de pessoas, acesso a espaços próprios para carga e descarga e o apoio logístico e de imagem da autarquia, que criou um logótipo e novos expositores colocados à disposição dos produtores participantes.

A escolha do Largo do Chafariz prende-se também com a história do local. Outrora funcionou aqui um antigo mercado, que foi recentemente recriado numa actividade resultante de um projecto da Escola Secundária Francisco Franco, com o apoio da CMF. O evento contou com cerca de 300 figurantes, venda de produtos tradicionais, animação de rua, trajes de época e momentos que retrataram o quotidiano do Funchal de 1800.