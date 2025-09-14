Serviços secretos militares ucranianos reivindicam ataque a fábrica russa de produtos químicos

Os serviços secretos militares ucranianos (GUR) confirmaram hoje que realizaram, no sábado, um ataque com drones contra uma fábrica de produtos químicos na região russa de Perm.

Fontes oficiais disseram ao jornal Ukrainska Pravda que a empresa MetaFrakx Chemicals é considerada estratégica para o complexo militar-industrial russo e que ocupa o segundo lugar na produção de químicos de síntese orgânica no país.

O ataque terá danificado as instalações destinadas à produção de ureia.

De acordo com as mesmas fontes, os produtos fabricados pela empresa são utilizados como matérias-primas na produção de explosivos, incluindo hexametilenotetramina, metanol, tetranitrato de pentaeritritol e ureia.

A operação, conduzida a mais de 1.600 quilómetros da fronteira ucraniana, foi executada pelas unidades de drones dos serviços secretos militares da Ucrânia.