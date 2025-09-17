Vítima de acidente já foi resgatada da ribeira

A mulher de cerca de 20 anos que foi projectada para dentro da Ribeira de João Gomes, junto ao Anadia, já está a caminho do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O resgate feito pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, demorou algum tempo dada a necessidade de imobilizar a vítima em plano duro, depois de estabilizada na zona onde caiu.

Motociclista cai para dentro da ribeira de João Gomes Uma mulher foi projectada para de dentro da Ribeira de João Gomes, em frente ao CC Andadia, no Funchal, após choque de uma moto, da qual era pendura, com uma viatura na descida da Rua Visconde do Aanadia.

A mulher sofreu um politraumatismo e o homem, que era o condutor da moto, está em estado de choque e com dores nas pernas. No local, também em choque, está a condutora do veículo no qual a moto bateu por trás. Teve de ser também assistida pelas equipas de emergência médica.