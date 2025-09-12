CDS promete qualificar Miradouro da Vigia em São Jorge

O Miradouro da Vigia em São Jorge, na freguesia de São Jorge, em Santana, "já tem o projecto de qualificação pronto".

A empreitada deverá ser lançada "em breve", caso o CDS-PP venças as Eleições Autárquicas de 12 de Outubro, prometeu, esta sexta-feira, Dinarte Fernandes.

O candidato, citado em nota de imprensa, vincou que "esta é uma das competências da câmara, mas também das juntas de freguesia".

“Requalificar espaços urbanos, melhorá-los e potenciá-los para que as pessoas continuem a vir visitar-nos, não esquecendo quem reside nestas imediações e poderá encontrar neste local novas oportunidades de negócio, novas instalações, novos alojamentos locais, entre outras coisas que poderão beneficiar a economia local”, ilustrou.