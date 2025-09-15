Dois aviões vão tentar levantar voo no Aeroporto do Porto Santo
Dois aviões, das companhias aéreas TUI e da easyJet, que se encontram ainda na pista do Porto do Porto, vão agora tentar levantar voo.
Segundo foi possível apurar, a pista esteve encerrada durante algum tempo devido a um incidente, o que gerou algum alarme.
Durante a aterragem, rebentou um pneu do trem principal de um um avião particular, o que mobilizou de imediato os bombeiros do aeroporto para o local.
Aeroporto do Porto Santo está fechado após incidente
A pista do Aeroporto do Porto Santo encontra-se fechada. Neste momento, não são permitidas aterragens nem descolagens, apurou o DIÁRIO.
