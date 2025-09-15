Albuquerque entrega Coordenação Política a Eduardo Jesus

À saída da audiência com o Representante da República para a Madeira, Miguel Albuquerque esclareceu a redistribuição das funções que estavam sob a tutela de Jorge Carvalho.

Questionado sobre quem assumirá as áreas da Coordenação Política, Assuntos Parlamentares e Comunicação Social, o presidente do Governo Regional respondeu: "Essas três pastas ficarão com o doutor Eduardo Jesus, que ficará com a Coordenação Política."

A alteração decorre da saída de Jorge Carvalho do executivo, sendo substituído por Elsa Fernandes na Secretaria Regional da Educação, enquanto as restantes competências transitam para Eduardo Jesus.