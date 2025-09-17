Jorge Carvalho pretende criar nova centralidade em Santa Luzia

Jorge Carvalho, cabeça-de-lista à Câmara Municipal do Funchal pela candidatura 'Funchal Sempre Melhor, da coligação PSD/CD, apresentou, na tarde desta quarta-feira, medidas estruturantes para o futuro da freguesia de Santa Luzia e de toda a cidade.

O candidato assumiu como primeiro compromisso a criação de uma nova centralidade naquela freguesia, através da transferência da Biblioteca Municipal, atualmente instalada no Edifício 2000, para o Centro Cultural e Investigação do Funchal (CCIF). "Estamos a falar de uma biblioteca com quase dois séculos de existência, um verdadeiro património cultural do Funchal. O nosso objectivo é dignificar este espólio e criar novas dinâmicas em Santa Luzia, dando mais vitalidade ao CCIF”, destacou Jorge Carvalho, garantindo também a criação de novas acessibilidades e lugares de estacionamento para servir o espaço.

O candidato, em nota enviada à comunicação social, sublinhou ainda outros compromissos para a freguesia, como a manutenção da delegação de competências da Câmara à Junta de Freguesia, acompanhada das respectivas verbas, de forma a reforçar os orçamentos locais.

A sustentabilidade também esteve em destaque. “Queremos abrir novos espaços para hortas urbanas em Santa Luzia, respondendo a uma vontade expressa por muitos residentes. Assim, promovemos hábitos saudáveis, ajudamos a economia familiar e contribuímos para a preservação do ambiente”, afirmou.

Outra medida anunciada passa pela criação de um parque infantil, que permitirá às famílias dispor de um espaço de lazer e convívio. “As famílias precisam de locais seguros e agradáveis para estarem com as suas crianças. É esse bem-estar que queremos proporcionar”, acrescentou Jorge Carvalho, novamente sob aplausos da plateia.

Tiago Rodrigues aposta nos apoios sociais

No seu discurso, o candidato à Junta de Freguesia de Santa Luzia, Tiago Rodrigues, também apresentou prioridades, colocando a tónica no reforço dos apoios sociais.

“Queremos apoiar as famílias desde o nascimento, com medidas como o apoio à natalidade, mas também na vida do dia a dia, através da requalificação de habitações degradadas, da ajuda na medicação e da entrega de cabazes alimentares”, explicou.

Para os jovens, Tiago Rodrigues destacou o investimento nas escolas e no apoio ao ensino. “Pretendemos manter a intervenção em espaços escolares, como a Escola da Pena, continuar a garantir transporte aos alunos da freguesia e reforçar os apoios através de vouchers escolares”.

Já para a população mais idosos, a aposta será na dinamização do Centro de Convívio de Santa Luzia, com actividades lúdico-desportivas e culturais que reforcem o espírito comunitário.