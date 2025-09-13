Jorge Carvalho quer Funchal "cosmopolita", mas residentes são prioridade

Jorge Carvalho, candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Funchal, fez este sábado a sua primeira intervenção pública desde que deixou o cargo de secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, que ocupou durante dez anos. O momento aconteceu no 3.º e último painel da Academia Política da JSD/Madeira, dedicado ao tema “O que serão as nossas cidades em 2037?”, onde também interveio Doroteia Leça, candidata do PSD à Câmara da Calheta.

O cabeça-de-lista às Eleições de 12 de Outubro garantiu que tudo fará "para que o Funchal continue a ser uma cidade cosmopolita", mas defendeu que "todas as respostas deverão sempre priorizar quem vive no concelho", com particular atenção aos mais jovens.

Nesta linha, sublinhou que a habitação e a mobilidade interna, nomeadamente entre o centro e as zonas altas do concelho, são prioridades estratégicas para o futuro da cidade.

“O nosso compromisso é trabalhar para que os jovens possam emancipar-se e criar os seus projectos de vida, pessoais e/ou profissionais, na nossa cidade e é nisso que estamos focados, dando-lhes oportunidades e qualidade de vida”, afirmou.

No caso da habitação, disse ainda ser "fundamental que se criem condições para dinamizar as diferentes formas de acesso que já existem actualmente", assim como encontrar "soluções no centro do Funchal".

Já Doroteia Leça destacou que a fixação dos jovens é um dos principais desafios da Calheta, apontando a habitação como resposta central. “A Calheta tem crescido muito – e bem – nos últimos anos, mas é preciso que continuemos a olhar e a reforçar as nossas respostas aos nossos jovens”, disse.

Entre os compromissos assumidos, referiu a readaptação de edifícios para Habitação Jovem, a construção de fogos a custos controlados em parceria com o Governo Regional e a isenção de taxas urbanísticas para a primeira moradia até aos 35 anos.