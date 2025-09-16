Colisão na Rotunda da Cruz de Carvalho

Um acidente entre dois veículos ligeiros ocorreu esta tarde na curva da Rotunda da Cruz de Carvalho junto à Escola Horácio Bento de Gouveia (HBG), entre o troço final da Estrada da Liberdade e a entrada da Rua dos Maravilhas, junto à HBG.

O sinistro - apenas chapa batida - provocou congestionamento na Rotunda da Cruz de Carvalho, numa hora de ponta, complicando ainda mais a circulação naquela zona conhecida por problemas de escoamento.