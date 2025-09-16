 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Colisão na Rotunda da Cruz de Carvalho

Dois ligeiros envolvidos em acidente, trânsito congestionado

None Ver Galeria
fotos DR

Um acidente entre dois veículos ligeiros ocorreu esta tarde na curva da Rotunda da Cruz de Carvalho junto à Escola Horácio Bento de Gouveia (HBG), entre o troço final da Estrada da Liberdade e a entrada da Rua dos Maravilhas, junto à HBG.

O sinistro - apenas chapa batida - provocou congestionamento na Rotunda da Cruz de Carvalho, numa hora de ponta, complicando ainda mais a circulação naquela zona conhecida por problemas de escoamento.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo