Colisão na Rotunda da Cruz de Carvalho
Dois ligeiros envolvidos em acidente, trânsito congestionado
Um acidente entre dois veículos ligeiros ocorreu esta tarde na curva da Rotunda da Cruz de Carvalho junto à Escola Horácio Bento de Gouveia (HBG), entre o troço final da Estrada da Liberdade e a entrada da Rua dos Maravilhas, junto à HBG.
O sinistro - apenas chapa batida - provocou congestionamento na Rotunda da Cruz de Carvalho, numa hora de ponta, complicando ainda mais a circulação naquela zona conhecida por problemas de escoamento.
