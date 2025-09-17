Motociclista cai para dentro da ribeira de João Gomes

Uma mulher foi projectada para de dentro da Ribeira de João Gomes, em frente ao CC Andadia, no Funchal, após choque de uma moto, da qual era pendura, com uma viatura na descida da Rua Visconde do Aanadia.

Neste momento, a acidentada está a ser assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, incluindo duas ambulâncias, uma viatura de resgate em montanha, dois carros de apoio e a PSP. A mulher está viva e está a ser imobilizada.

O aparato no local, neste momento, é grande, com muitos populares e o trânsito interrompido no sentido descendente, enquanto decorrem as manobras de resgate da vítima. A EMIR também juntou-se há pouco aos esforços para acudir a acidentada.