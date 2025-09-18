CDU denuncia "promessa milionária" do Centro Cívico de São Roque

A CDU esteve, hoje, na freguesia de São Roque, para denunciar uma das "falsas promessas e das mentiras eleitorais do PSD", que "ao longo de décadas tem enganado os eleitores do Funchal com promessas pomposas, mas vazias". Neste caso em concreto, a construção do Centro Cívico de São Roque.

“A construção do Centro Cívico de São Roque foi mais uma das enganadoras e escandalosas falsas promessas do PSD, usada de forma repetida para iludir e manipular a população”, afirmou Ricardo Lume, durante a iniciativa promovida esta quinta-feira.

O candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal recordou que, "durante anos, esta promessa fez parte dos programas eleitorais do PSD", evidenciando que "para dar uma aparência de seriedade à mentira, foi inclusive mostrado um projeto arquitetónico, com um orçamento de 4 milhões de euros e com data anunciada para o início da obra em Setembro de 2011".

"Passados 14 anos, a realidade é dura e inegável: não foi feito absolutamente nada", acusa o cabeça-de-lista à presidência da Câmara do Funchal.

“Este é mais um exemplo da arte de prometer e não cumprir que caracteriza o PSD. Transformaram a política numa encenação, onde a propaganda substitui a ação e a população é enganada com promessas que nunca se concretizam”, reforçou Lume, assegurando que a CDU continuará a denunciar, "de forma firme e consequente", as mentiras eleitorais e promessas falhadas de quem "procura apenas caçar votos".