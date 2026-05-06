Liga de clubes destaca decréscimo da violência no futebol profissional

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) destacou hoje, após uma reunião com o Governo, a redução dos episódios de violência nas competições profissionais e o investimento feito na segurança.

O presidente da LPFP, Reinaldo Teixeira, reuniu hoje com a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, e o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, num encontro em que esteve também o líder da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença.

Em comunicado, o organismo diz que apresentou "o trabalho desenvolvido ao longo do último ano nas competições profissionais, do qual resultou uma redução de 37% no número de incidências associadas à violência nos jogos dos escalões profissionais, de acordo com dados do Ponto Nacional de Informações sobre Desporto (PNID)" da Polícia de Segurança Pública".

"Esta redução comprova a liderança da Liga Portugal no que diz respeito a soluções de combate às várias formas de violência no futebol, feita em estreita articulação com as sociedades desportivas e com as forças de segurança. Aliás, importa referir que o investimento dos nossos emblemas soma cerca de 17,4 milhões de euros em recursos de segurança pública e privada", referiu Reinaldo Teixeira.

A Liga de clubes realçou ainda as ações de sensibilização 'Pirotecnia Ilegal não é apoiar o teu clube' e '12.º Jogador', que promove uma cultura de respeito nas escolas, considerando que "este é um caminho que exige o envolvimento e compromisso de todas as entidades com responsabilidades no futebol e no país".

"O alinhamento institucional agora reforçado é essencial para consolidar os progressos alcançados no futebol profissional e aumentar a eficácia das medidas a implementar, com o objetivo de garantir um ambiente mais seguro, positivo e valorizador do espetáculo desportivo", afirmou Reinaldo Teixeira.