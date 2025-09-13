CDU denuncia "problemas de falta de acessibilidade na Camacha"

A candidatura da CDU às eleições Autárquicas de 12 de Outubro pelo concelho de Santa Cruz "desenvolveu uma iniciativa política no Rochão, na freguesia da Camacha, sobre a falta de acessibilidades fundamentais à coesão territorial e ao desenvolvimento humano e social", salienta uma nota de imprensa divulgada hoje.

O cabeça-de-lista Énio Martins esteve no caminho do Dr. José Barreto, no sítio do Rochão, "para alertar para o investimento em falta para garantir a conclusão da via de ligação rodoviária e da ponte que deveria servir de acesso da população àquela localidade".

Segundo o candidato da CDU "trata-se de uma situação que é grave", pois de acordo com Énio Martins, "como a população tem reclamado, existem muitos e antigos problemas de acessibilidades naquela zona da Camacha", como é o caso do "actual caminho existente a sul do Rochão" que "não permite a passagem de uma ambulância, colocando em risco a segurança dos residentes".

De acordo com a CDU, "exige-se que a Câmara Municipal de Santa Cruz avance com a resolução das obras de ligação rodoviária em falta", defendendo que "garantir acessos adequados é uma questão básica de segurança e qualidade de vida para a população".

Na visita ao local, Énio Martins afirmou que "situações como esta que vivenciamos no caminho Dr. José Barreto são comuns a variadas localidades do concelho de Santa Cruz. E os governantes não podem continuar a desprezar as populações que lutam por uma vida melhor na sua freguesia, no seu concelho", conclui.