CDU expõe "falsas promessas" e "mentiras eleitorais"

A CDU esteve hoje no centro da Freguesia de Santo António para dar início a um roteiro das "falsas promessas e das mentiras eleitorais, um guião escrito e repetido, ao longo dos anos, principalmente pelo PSD e pelo CDS, sempre na ânsia de caçar votos”.

Durante a iniciativa, o candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal, Ricardo Lume, deixou o alerta: “Os eleitores têm de ter muito cuidado com as promessas de ocasião e as mentiras eleitorais. O PSD e o CDS têm transformado a política local num espetáculo de ilusão, onde vale tudo para enganar a população".

Em nota emitida à imprensa, o candidato da CDU recordou ainda que "a estratégia do PSD não é novidade: já Miguel Albuquerque, na sua obra Espelhos Múltiplos – Política e Modernidade, assumia que “o fantástico pode facilmente confundir-se com o real”. Pois bem, o PSD levou a lição à risca — vende ficção como se fosse realidade, ano após ano".

"Um dos exemplos mais gritantes desta prática", diz, "é a requalificação do Centro da Freguesia de Santo António". E exemplifica: "2005 – Bruno Pereira, então vereador das Obras Públicas da CMF, garantiu que a prioridade era a requalificação rodoviária do centro da freguesia. Passaram-se 20 anos… e nada: 2017 – Nova campanha, mesma promessa. A prioridade? Outra vez Santo António. Resultado? Nada feito; 2021-Novas eleições vira o disco e toca mesmo: 2025 – O mesmo vereador regressa ao palco e, com toda a pompa, anuncia… um estudo. Vinte anos depois, o PSD não consegue sequer sair do papel".

Perante este historial, Ricardo Lume referiu que "o PSD tem um talento raro: consegue prometer a mesma obra durante duas décadas sem nunca a concretizar. É o verdadeiro ‘teatro da política’, em que a ficção repete-se até se tornar rotina. Santo António já não acredita em promessas — quer soluções".

O candidato concluiu reforçando que este caso não é excepção, mas antes um retrato da governação do PSD no Funchal: "muitas palavras, muitos anúncios, muitos outdoors… mas zero execução".

Nos próximos dias, diz que "a CDU continuará a expor os episódios desta autêntica telenovela eleitoral, revelando outros casos em que os partidos que governaram a CMF tentaram trocar propaganda por desenvolvimento".