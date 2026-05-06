Procissão motiva interrupção do trânsito nos Álamos

A Câmara Municipal do Funchal informa que, no próximo dia 12 de Maio (terça-feira), devido à realização a procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima, será necessário proceder à interrupção temporária da circulação rodoviária na zona da paróquia dos Álamos.

De acordo com a autarquia, a procissão terá o seguinda percurso: saída pelo portão norte da Igreja dos Álamos, seguindo pelo Caminho da Azinhaga, Rotunda dos Álamos, Caminho dos Álamos (no sentido este-oeste), Rua Antero de Quental e Caminho das Bróteas, regressando depois pelo Caminho dos Álamos (no sentido oeste-este), Rotunda dos Álamos e Caminho da Azinhaga até ao portão norte da referida igreja.

A coordenação do trânsito estará a cargo da Polícia de Segurança Pública (PSP).