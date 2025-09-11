"Falta de transporte escolar no Funchal é insustentável", afirma a CDU

A CDU esteve hoje junto das comunidades escolares, no arranque do novo ano letivo, para denunciar uma situação inaceitável: o Funchal continua a ser o único concelho da Região sem transporte escolar. Durante a ação, realizada junto à Escola da Pena, o candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal, Ricardo Lume, deixou reparos à actuação da autarquia.

“É inadmissível que, por inércia de sucessivos executivos da Câmara Municipal, o Funchal seja o único concelho da Região sem transporte escolar. Isto obriga muitos pais a usar o carro particular para levar os filhos à escola, porque não confiam no transporte público regular, que muitas vezes nem tem paragem próxima das escolas. Há famílias que ficam numa situação impossível: levar os filhos à escola e, ao mesmo tempo, tentar chegar ao trabalho a horas.” Ricardo Lume

Em nota à imprensa, Ricardo Lume destacou que esta realidade tem consequências especialmente graves no ensino primário, pois os pais não querem deixar que crianças muito pequenas, a utilizar os transportes públicos, têm de andar sozinhas de autocarro e a percorrer a pé o trajeto entre a paragem e a escola.

“O que deveria existir era um verdadeiro serviço de transporte escolar, em articulação com os Horários do Funchal: autocarros dedicados exclusivamente para esse fim, com horários e locais de recolha definidos, que deixem os alunos à porta da escola e sempre acompanhados por pessoal responsável. Mas a Câmara Municipal opta por virar as costas às famílias.”

A ausência de transporte escolar no Funchal não é apenas um problema para os pais e para os alunos. É também uma das principais causas do caos no trânsito nos períodos de entrada e saída das escolas. “Com transporte escolar, muitos carros desapareceriam da estrada nesses horários críticos. Era uma solução óbvia, simples e que ajudaria toda a cidade", sublinhou.

O candidato à autarquia disse ainda que “não é aceitável que o concelho do Funchal continue a ser o único da Região sem transporte escolar. A CDU exige que, em articulação com os Horários do Funchal, a Câmara Municipal avance de imediato com este serviço. É uma medida fundamental para as famílias, para a comunidade escolar e para melhorar a mobilidade no Funchal.”