Morreu mulher ferida no acidente em São Roque

A mulher na casa dos 70 anos que ao final da tarde de ontem ficou gravemente ferida na sequência de um violento acidente na Rampa do Muro da Coelha, em São Roque, no Funchal, não resistiu aos ferimentos graves e acabou por morrer no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o carro em que seguia juntamente com outro homem despistou-se e embateu com violência contra um muro. A mulher entrou em paragem cardiorrespiratória no local e faleceu algum tempo depois no hospital, no mesmo dia em que morreu também um motociclista de 22 anos que ficou gravemente ferido após uma colisão na Ribeira Brava.

Trata-se de três mortes nas estradas da Madeira no espaço de três dias.

Na segunda-feira morreu um homem de 64 anos num violento despiste na via rápida.