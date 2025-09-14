CDU assume-se como voz "na defesa dos direitos de quem é esquecido e excluído"

A CDU realizou, esta manhã, uma acção de contacto com a população das zonas altas da freguesia de Santo António, no concelho do Funchal.

A partir do Curral Velho, o candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal, Ricardo Lume assumiu que a sua candidatura é a “voz das populações” e reiterou o compromisso de “continuar a lutar ao lado das comunidades das zonas altas e de todo o concelho”.

Ao longo de décadas, as populações que vivem nas zonas altas têm sido confrontadas com enormes dificuldades, agravadas pelo distanciamento do centro urbano. O isolamento e o esquecimento que estas comunidades sentem resultam do abandono a que têm sido votadas por sucessivos executivos da Câmara Municipal, sejam eles do PSD/CDS ou do PS, que sempre se fizeram de surdos perante as justas reivindicações da população Ricardo Lume, CDU

Dando como exemplo o sítio do Curral Velho, o candidato chamou à CDU a ‘paternidade’ do início da construção da bolsa naquela zona.

“Não surge por acaso. É uma conquista das populações, porque nunca desistiram de lutar por aquilo que lhes era devido”, vincou.

O candidato lembrou os vários abaixo-assinados levados a cabo pelos moradores, bem como a “pressão constante junto da Câmara” e as propostas apresentadas pelo próprio partido “em todos os orçamentos municipais, identificando terrenos e soluções concretas”.

“Hoje podemos afirmar com orgulho que, valeu a pena lutar”, afirmou Ricardo Lume, reforçando que “esta conquista é também um exemplo para todo o concelho”. Nesta linha, deixa a seguinte mensagem: “Dizemos às populações do Funchal: lutem! Por mais tempo que leve, por maiores que sejam os obstáculos, a luta vale sempre a pena”, reiterando o apoio da CDU “na defesa dos direitos de quem é esquecido e excluído”.