Morreu fundador da CNN Ted Turner

Ted Turner, o fundador da CNN, morreu hoje aos 87 anos, de acordo com um comunicado divulgado pela cadeia de televisão e citado pela Associated Press (AP).

Turner era proprietário de equipas desportivas profissionais em Atlanta, defendeu a Taça América em vela em 1977 e doou mil milhões de dólares a instituições de caridade das Nações Unidas. Casou-se três vezes, incluindo com a atriz Jane Fonda.

Nos últimos anos, a sua atividade foi limitada por um tipo de demência. Há muito afastado do mundo da televisão, concentrou-se na filantropia e nas suas propriedades, incluindo a maior manada de bisontes do país.

A sua personalidade loquaz por vezes ofuscava uma perspicácia empresarial determinada e disposta a arriscar. Quando vendeu a Turner Broadcasting System à Time Warner Inc., num megacontrato mediático em 1996, Turner tinha transformado a empresa de 'outdoors' do seu falecido pai num conglomerado global que incluía sete grandes redes de cabo, três equipas desportivas profissionais e dois estúdios cinematográficos de sucesso.

A maior conquista de Turner foi a criação da CNN, a primeira cadeia de televisão dedicada exclusivamente a notícias, com transmissão 24 horas por dia, em 1980.

Em parte, a frustração de Turner com os noticiários televisivos foi o catalisador. Trabalhava frequentemente até depois das 20:00, depois de os noticiários noturnos da ABC, CBS e NBC já terem saído do ar, e já estava na cama quando as suas estações locais transmitiam os seus próprios noticiários às 23:00.

O momento decisivo da CNN ocorreu durante a Guerra do Golfo com o Iraque, em 1991. A maioria dos jornalistas de televisão tinha fugido de Bagdade, alertados para um ataque americano iminente. A CNN ficou e captou imagens impressionantes do início da guerra.

Foi prometido a Turner que continuaria a desempenhar um papel na CNN após a venda da sua empresa à Time Warner por 7,3 mil milhões de dólares, mas foi gradualmente afastado, para seu grande pesar.

"Cometi um erro", afirmou mais tarde. "O erro que cometi foi perder o controlo da empresa", disse.

Nesse mesmo ano --- 1996 --- assistiu-se ao nascimento do Fox News Channel e à chegada de um novo magnata dominante no mundo das notícias por cabo, Rupert Murdoch.

Apesar de a CNN ter construído uma organização noticiosa mundial particularmente forte online, continua a debater-se até hoje com uma diminuição do interesse por noticiários televisivos mais objetivos.