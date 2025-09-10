Dois feridos, um deles grave, na sequência de um despiste em São Roque

Um violento despiste automóvel ocorrido na tarde desta quarta-feira, 10 de Setembro, na Rampa do Muro da Coelha, em São Roque, na cidade do Funchal, resultou em dois feridos, um deles grave.

O alerta à Protecção Civil foi dado pelas 17h50, mobilizando para o local os Bombeiros Voluntários Madeirenses com 11 operacionais, apoiados por 4 veículos (duas ambulâncias, um carro de desencarceramento e uma viatura de apoio).

Segundo foi possível apurar, o veículo ligeiro seguia em sentido descendente no Caminho da Penteada e embateu com violência numa parede quando fazia a curva em direcção à Rampa do Muro da Coelha.

No interior da viatura seguia um casal na casa dos 70 anos. O condutor precisou de ser desencarcerado e apresentava ferimentos ligeiros. Já a sua companheira, ficou em estado grave, entrando em paragem cardiorrespiratória, tendo sido socorrida pela EMIR (Equipa Médica de Intervenção Rápida).

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses garantiram o socorro e o transporte das vítimas ao Hospital Central do Funchal, onde estão a ser assistidas.

O acidente causou grande aparato no local e obrigou ao fecho da estrada em ambos os sentidos.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local.