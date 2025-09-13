Candidatura PSD/CDS denuncia degradação do cais da Praia de São Roque em Machico

A candidatura 'Machico com Futuro’ (PSD/CDS) denunciou, hoje, que o cais da Praia de São Roque, na naquela localidade, se encontra num "profundo estado de degradação". Uma situação que "coloca em risco a segurança dos veraneantes", alerta.



“Estamos perante um claro exemplo de negligência do executivo municipal que não soube tomar providências a tempo da época balnear”, critica o candidato à Junta de Freguesia de Machico, Miguel Costa, na sequência de uma visita ao local.

A isto acresce que as varandas de protecção da referida estrutura "apresentam sinais evidentes de deterioração, com ferrugem e instabilidade estrutural" e "toda aquela zona apresenta grande fragilidade em termos de circulação, sendo também de notar imenso lodo nas escadas existentes no pontão", expõe Miguel Costa.

O candidato fala em "desleixo" por parte da gestão socialista, reforçando que esta situação "representa um perigo para os muitos jovens que utilizam aquele espaço para aceder ao mar, sem que sejam garantidas as condições de segurança necessárias".

Consideramos que esta é uma clara irresponsabilidade e que obriga a uma intervenção urgente, intervenção essa que, nesta altura, já vem tarde porque já deveria ter sido acautelada antes do início da época balnear Miguel Castro

O candidato salienta ainda que "esta situação não só coloca em causa a integridade física dos veraneantes e visitantes como também afecta a imagem de uma das zonas balneares e turísticas mais relevantes do concelho de Machico".