CDU alerta para os impactos negativos do turismo no Funchal

A candidatura da Coligação Democrática Unitária (CDU) à Câmara Municipal do Funchal alertou esta quarta-feira, 10 de Setembro, para os impactos "da turistificação" na capital madeirense.

Em nota emitida, Paula Almeida, candidata indicada pelo Partido Ecologista 'Os Verdes', destacou que, embora o turismo seja uma parte essencial da economia regional, o seu crescimento descontrolado tem gerado consequências negativas em várias áreas.

Os principais problemas identificados pela candidata incluem o aumento das emissões de carbono, a pressão sobre a floresta autóctone e a costa, a expulsão de inquilinos para dar lugar a alojamentos turísticos, o aumento dos preços da habitação e a subida do custo de vida. Além disso, a candidata chama atenção para os impactos do sobreturismo, que incluem comportamentos impróprios, destruição da Laurissilva e a sobrelotação de espaços públicos, o que afecta directamente a vida diária dos residentes.

Paula Almeida sublinha a urgência de se tomarem medidas para mitigar estes problemas. A candidata propôs várias soluções, tais como a regulamentação da entrada de turistas e cruzeiros, o reforço do cumprimento da legislação na construção hoteleira, a criação de regras mais rigorosas para alojamento local e rent-a-car, o aumento da vigilância nas florestas e levadas, e a inclusão dos residentes no processo de definição de políticas de turismo.

A candidata sugere ainda que campanhas de promoção turística mais exigentes poderiam contribuir para atrair um turismo mais sustentável e responsável.