Câmara de Lobos aprova apoios aos bombeiros e Associação de Geografia

O executivo municipal de Câmara de Lobos aprovou, esta quinta-feira, em reunião de câmara, o aditamento ao contrato-programa de cooperação técnico-financeiro com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

Em 2025 serão atribuídos mais 59 mil euros para apoio àquela colectividade, totalizando uma comparticipação financeira anual no montante de 520 mil euros aos bombeiros (mais 12,8% por cento face ao ano anterior).

Segundo a autarquia. este reforço financeiro decorre da actualização remuneratória aplicável aos bombeiros profissionais integrados no quadro ativo do Corpo de Bombeiros, ao abrigo da Portaria para as Condições de Trabalho atualmente em vigor.

Este apoio financeiro à Associação Humanitária encontra-se direcionado, “sobretudo, para a valorização profissional dos nossos bombeiros, promovendo a equidade e justiça remuneratória, assim como, as condições trabalho condignas necessárias ao desempenho e exercício das respetivas funções, no que concerne à segurança e protecção da população e comunidade”, sublinha a presidente da Câmara Municipal, Sónia Pereira, citada em nota de imprensa.

O apoio financeiro agora atribuído, em cooperação com o Governo Regional da Madeira, encontra-se enquadrado na revisão do orçamento de referência associado à comparticipação financeira permanente, no âmbito das regras de financiamento público actualmente em vigor para as Associações Humanitárias de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira.

Na reunião de câmara desta quinta-feira foi também formalizada a parceria com a Associação Insular de Geografia. O protocolo de cooperação prevê a atribuição de um apoio financeiro, no montante de 20 mil euros, “com vista ao desenvolvimento de projectos de investigação aplicada, nos domínios do ambiente, ordenamento do território e proteção civil, assim como a colaboração em ações de sensibilização e consciencialização ambiental, promovendo, por sua vez, a literacia geográfica junto da comunidade”.

Para Sónia Pereira, “ciência e protecção civil estão alinhadas na missão de cuidar das pessoas e do território”. “Apoiar quem socorre e apoiar quem produz conhecimento útil são duas faces da mesma responsabilidade. Queremos um concelho mais seguro no imediato e mais preparado para o futuro. É isso que estes apoios significam”, conclui.