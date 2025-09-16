 DNOTICIAS.PT
Acidente na VR1 junto ao Nó de Câmara de Lobos

Ao início da manhã, sem feridos

foto OD/arquivo

Um acidente na Via Rápida (VR1), ao quilómetro 10,7, junto ao Nó de Câmara de Lobos, provocou esta manhã congestionamento no sentido Ribeira Brava – Machico, segundo informação da Info Vias. O sinistro não resultou em feridos e não foi necessário accionar os bombeiros, tendo o trânsito apenas estado condicionado até à resolução da ocorrência.

