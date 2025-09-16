Acidente na VR1 junto ao Nó de Câmara de Lobos
Ao início da manhã, sem feridos
Um acidente na Via Rápida (VR1), ao quilómetro 10,7, junto ao Nó de Câmara de Lobos, provocou esta manhã congestionamento no sentido Ribeira Brava – Machico, segundo informação da Info Vias. O sinistro não resultou em feridos e não foi necessário accionar os bombeiros, tendo o trânsito apenas estado condicionado até à resolução da ocorrência.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo