Fogo em mato levou bombeiros ao Estreito de Câmara de Lobos
Deflagrou, esta madrugada, um incêndio numa zona de mato no Caminho Velho da Marinheira, em Câmara de Lobos.
Por volta da 1h20 foram mobilizados para o local cinco elementos dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, apoiados por duas viaturas de combate a incêndios, que resolveram a situação.
Foi também accionada uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal e outra dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que não chegaram a intervir.
