Poderá faltar água em Câmara de Lobos no fim-de-semana

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) anunciou que, devido a "trabalhos de remodelação das redes de distribuição no concelho de Câmara de Lobos", haverá interrupções no fornecimento de água potável.

A intervenção decorrerá entre as 23 horas do dia 16 de Setembro (sábado) e as 03 horas do dia 17 (domingo), afectando várias zonas da freguesia de Câmara de Lobos: Caminho Grande e Preces, Caminho Grande – Ribeira da Alforra, Fonte da Rocha, Preces, Ribeira da Alforra e Serrado da Adega.

Segundo a ARM, estas obras têm como objectivo "diminuir as perdas de água". A empresa garante ainda que fará "todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções" e apela à compreensão da população pelos eventuais incómodos.