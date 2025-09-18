Homem detido com vários tipos de droga em Estreito de Câmara de Lobos

Um homem de 41 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Câmara de Lobos, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

Segundo um comunicado emitido pela PSP, a detenção foi feita na passada terça-feira, na sequência de denúncias anónimas que indicavam o exercício da actividade de tráfico de estupefacientes junto a uma casa devoluta, na zona do Estreito de Câmara de Lobos.

Face a estas informações os polícias da esquadra de investigação criminal local prepararam um dispositivo que permitiu interceptar e deter, em flagrante delito, o suspeito, que tinha na sua posse “66 doses individuais de uma substância estupefaciente denominada por heroína, 31 doses de uma substância psicoactiva denominada por ‘bloom’ e 192 doses de outra substância psicoactiva designada por ‘gorbymix’".

A droga foi apreendida pela PSP, assim como 87 euros em dinheiro e diverso material utilizado para a prática deste crime.

A PSP informou ainda que no local encontravam-se quatro consumidores com idades compreendidas entre os 38 e os 45 anos, os quais foram sinalizados para a Comissão de Dissuasão da Toxicodependência.

“Após 1.º interrogatório judicial foi-lhe aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência, aguardando em liberdade os ulteriores termos do inquérito”, confirmou a PSP.

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública aproveita a ocasião para alertar a população para os efeitos nefastos para a saúde que advêm da utilização de substâncias estupefacientes e/ou psicoativas sintéticas potenciadoras de graves alterações comportamentais, reafirmando o compromisso na luta contra o narcotráfico.