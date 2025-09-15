JPP diz que "com o orçamento mais baixo da Região, Câmara de Lobos não consegue investir"

O candidato do Juntos pelo Povo (JPP) à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos esteve em pré-campanha onde "alertou para 'um dado preocupante que tem passado despercebido ao debate público, que é o seguinte: apesar de o Orçamento Municipal para 2025 ter sido anunciado como o 'maior de sempre', no valor de 27,5 milhões de euros, a verdade é que, tendo em conta uma população de cerca de 33 mil habitantes, Câmara de Lobos apresenta o orçamento com o valor mais baixo por habitante de toda a Região Autónoma da Madeira'", lê-se numa nota do partido.

De acordo com Miguel Ganança, na comparação entre o orçamento de Câmara de Lobos e o de outros municípios fica claro que "no concelho vizinho da Ribeira Brava, o orçamento municipal ultrapassa os 1.500 € por habitante; em Santa Cruz ronda os 1.300 €; em Câmara de Lobos fica na ordem dos 800 € por habitante", exemplifica.

O candidato do JPP explica, ainda, que "esta contabilidade é a prova 'inequívoca' de que em Câmara de Lobos 'há menos investimento em serviços públicos, menos apoios sociais, menos manutenção do espaço público e menos qualidade de vida para a população Câmara-lobense'", critica.

De acordo com Miguel Ganança, "este facto resulta, em grande parte, da falta de visão estratégica da autarquia governada pelo PSD há 50 anos. Durante décadas não foram fomentadas dinâmicas capazes de atrair empresas de valor acrescentado — negócios capazes de gerar maior volume de faturação, criar emprego qualificado e melhor remunerado, e contribuir de forma significativa para as receitas municipais", diz, citado na nota.

A candidatura do JPP à liderança desta autarquia pretende inverter este ciclo e garante: "Sem dinâmica económica, o orçamento camarário fica dependente de receitas limitadas, incapazes de responder às necessidades crescentes da população. Os mais prejudicados são os jovens, que veem o concelho como um lugar onde há poucos empregos qualificados, salários baixos e escassas oportunidades para construir um futuro com dignidade."

O projecto JPP para Câmara de Lobos "apresenta soluções concretas para inverter esta realidade e colocar o concelho no mapa da inovação e da competitividade, com foco no presente e no futuro das novas gerações", frisa Ganança. Para concretizar esse objectivo, a equipa que liderada "propõe a criação de um 'Polo de Inovação Digital' de referência, pensado de forma estruturada e sustentável, preparado para coworking, nómadas digitais e incubação de jovens empresas", afiança.

E explica: "Este polo poderá nascer da reabilitação de espaços municipais subaproveitados, como o Centro Cívico do Estreito ou a Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, transformando-os num projeto emblemático, capaz de unir identidade, funcionalidade e futuro. Trabalhar num espaço moderno, com vistas únicas sobre o concelho, é também criar condições para fixar talento e atrair novas oportunidades."

Mas não se fica por aqui. "O plano de candidatura contempla ainda a requalificação das zonas comerciais, garantindo melhor iluminação, limpeza e segurança, de forma a atrair mais clientes e dinamizar o comércio local; incentivar novos negócios e start-ups, com isenções de taxas nos primeiros meses, e formação em áreas-chave como marketing digital e gestão", lê-se, em conclusão.