Despiste de moto feriu jovem e criança em Câmara de Lobos

Um despiste de moto na Rua Padre Pita Ferreira, em Câmara de Lobos, provocou esta tarde dois feridos.

Segundo o DIÁRIO apurou, o motociclista de 20 anos tentou desviar-se de um gato e caiu ao solo. O pendura, um menino de 12 anos também ficou ferido.

Ambos apresentavam escoriações no corpo e foram socorridos pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

