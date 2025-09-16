Jovem motociclista ferido em colisão no Estreito de Câmara de Lobos

Um jovem de 21 anos ficou ferido na sequência de uma colisão entre uma mota e um automóvel, esta terça-feira, na Rua do Passal, no Estreito de Câmara de Lobos, junto ao cruzamento com a Rua dos Lavradores, abaixo do Mercado Municipal.

O alerta foi dado pelas 13h50, tendo os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos mobilizado para o local uma ambulância de socorro e três operacionais.

A vítima sofreu escoriações nos braços e nas pernas e foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.