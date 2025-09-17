Homem atropelado no centro de Câmara de Lobos

Um homem com cerca de 40 anos foi atropelado esta manhã no centro de Câmara de Lobos, mais precisamente na Estrada João Gonçalves Zarco.

A vítima foi assistida e imobilizada pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, tendo sido transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O acidente aconteceu pelas 6h50 desta quarta-feira. A PSP tomou conta da ocorrência.