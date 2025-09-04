Despiste no Garajau provoca um ferido

Uma mulher deu entrada ao início da madrugada desta quinta-feira nas urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, após o despiste do motociclo em que seguia, na Estrada do Garajau, no Caniço.

O alerta foi dado ao final da noite de ontem (23h55) e para o local foram accionados os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. A vítima, cuja idade não foi possível apurar, sofreu pequenas escoriações.

Depois de assistida no local, foi transportada para o hospital, não inspirando cuidados de maior.