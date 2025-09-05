 DNOTICIAS.PT
Dois feridos em mais uma colisão de mota e carro no Funchal

Duas pessoas ficaram feridas, esta tarde, na sequência de mais uma colisão que envolveu uma mota e um automóvel na Rua das Virtudes, no Funchal. 

As vítimas, duas jovens de 17 e 24 anos, sofreram algumas escoriações pelo corpo e foram socorridas pelos Bombeiros Sapadores do Funchal no local e transportadas para em seguida para o hospital.

