Despiste na estrada Luso Brasileira causa um ferido
Mulher na casa dos 30 anos transportada ao hospital
Um acidente rodoviário ocorrido ao início da manhã deste domingo na estrada Luso Brasileira, no Funchal, resultou num ferido. A vítima, uma mulher com cerca de 30 anos, sofreu algumas queixas e foi transportada ao serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
O alerta foi dado cerca das 8h00, mobilizando os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que empenharam dois veículos, incluindo uma ambulância de socorro e a viatura de desencarceramento, esta última sem necessidade de utilização.
