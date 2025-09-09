PSP abre inquérito a acidente mortal em Câmara de Lobos
Investigação conta com imagens da Vialitoral e recolha de indícios na via rápida
A Esquadra de Trânsito da PSP já abriu um inquérito para apurar as causas e circunstâncias do acidente mortal ocorrido esta segunda-feira, ao quilómetro 8,4 da via rápida Ribeira Brava – Machico, em Câmara de Lobos. As investigações contam com imagens da Vialitoral e a recolha de indícios na via rápida, como rastos de travagem e zonas de impacto.
O despiste envolveu um veículo ligeiro descapotável, cujo condutor e único ocupante morreu no local. Contrariamente às informações preliminares, a vítima é um homem de aproximadamente 65 anos, e não uma mulher, como inicialmente noticiado.
O acidente deu-se na curva que antecede o túnel da Quinta do Leme, no sentido descendente, no sublanço entre os nós da Alforra e da Ponte dos Frades, tendo o veículo galgado o separador central e ficado encastrado, causando ferimento fatal na cabeça do condutor.
Orlando Drumond , 08 Setembro 2025 - 15:38
