Cinco feridos após despiste e capotamento na Rua das Lajes

Um despiste ocorrido, há instantes, na Rua das Lajes, no Funchal, resultou em cinco pessoas feridas após o veículo se despistar, embater numa parede e capotar.

Alguns dos ocupantes ficaram presos dentro da viatura, obrigando à intervenção da equipa de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários Madeirenses para a sua retirada em segurança.

A ocorrência mobilizou várias corporações de bombeiros, entre elas os Voluntários Madeirenses, os Sapadores do Funchal, os Sapadores de Santa Cruz e os Voluntários de Câmara de Lobos.

No local também esteve presente a equipa médica da EMIR.

Desconhece-se para já, a gravidade dos ferimentos das vítimas.