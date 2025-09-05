Cinco feridos após despiste e capotamento na Rua das Lajes
Um despiste ocorrido, há instantes, na Rua das Lajes, no Funchal, resultou em cinco pessoas feridas após o veículo se despistar, embater numa parede e capotar.
Alguns dos ocupantes ficaram presos dentro da viatura, obrigando à intervenção da equipa de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários Madeirenses para a sua retirada em segurança.
A ocorrência mobilizou várias corporações de bombeiros, entre elas os Voluntários Madeirenses, os Sapadores do Funchal, os Sapadores de Santa Cruz e os Voluntários de Câmara de Lobos.
No local também esteve presente a equipa médica da EMIR.
Desconhece-se para já, a gravidade dos ferimentos das vítimas.
