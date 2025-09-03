Dois espanhóis entre os feridos

O acidente de hoje no elevador da Glória, em Lisboa, fez dois feridos de nacionalidade espanhola, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) espanhol.

"As autoridades portuguesas acabam de nos informar que dois cidadãos espanhóis estão entre os feridos", disseram à EFE fontes diplomáticas em Madrid.

"O Consulado de Espanha em Lisboa está em contacto constante com as autoridades portuguesas" e, para já, foi afastada a possibilidade de qualquer cidadão espanhol ter morrido, disseram as mesmas fontes.

Até ao momento, as autoridades portuguesas não confirmaram a nacionalidade dos mortos nem especificaram as causas do descarrilamento do funicular, que embateu violentamente num edifício numa curva.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

O INEM anunciou que o acidente provocou 15 mortos e 18 feridos, dos quais cinco em estado grave e 13 ligeiros.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.