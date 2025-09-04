Dois feridos em colisão entre mota e carro no Funchal

Dois ocupantes de uma mota ficaram feridos esta quinta-feira na Rua João de Deus, no Funchal, na sequência de uma colisão com um carro.

O alerta foi dado às 12h25 e mobilizou duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com cinco operacionais no socorro.

Um jovem de 22 anos sofreu um traumatismo num ombro e foi imobilizado, enquanto uma rapariga de 25 anos foi projetada, sofrendo uma fractura num braço e escoriações no corpo. Ambos foram transportados ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.