Chuva nas previsões
Saiba quais são as previsões meteorológicas para hoje na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira, 8 de Setembro, na Madeira, uma descida da temperatura máxima nas terras altas da ilha, períodos de chuva, passando a aguaceiros fracos a partir da manhã e céu muito nublado, com abertas a partir da manhã.
O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 25 km/h) de norte, tornando-se gradualmente de oeste/noroeste a partir da tarde.
As temperaturas vão variar entre os 22 e os 27 ºC no Funchal e os 21 e 26 ºC no Porto Santo.
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros, passando a ondas de norte no fim do dia na costa norte. Já para a costa sul, ondas do quadrante sul com 1 metro.
A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 23 e os 24 ºC.