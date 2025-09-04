 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Motociclista de 37 anos ferido após despiste no Funchal

Um motociclista de 37 anos ficou ferido na madrugada desta quinta-feira, 4 de Setembro, na sequência de um despiste na cidade do Funchal. 

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 1h35, dando conta de um despiste de mota na Rua Cidade Santos, no Imaculado Coração Maria. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que garantiram o socorro e o transporte da vítima ao Hospital Central do Funchal. 

O homem apresentava ferimentos diversos. 

