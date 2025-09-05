Dois feridos graves e 15 ligeiros em 70 acidentes nas estradas da Madeira

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública registou, entre os dias 29 de Agosto e 4 de Setembro, 70 acidentes rodoviários na estradas da Região.

Desses sinistros resultaram 15 ligeiros ligeiros e dois feridos graves, no Funchal.

O concelho do Funchal foi o mais acidentado, com 25 sinistros, seguido de Santa Cruz, com 14, a Ribeira Brava, com 8, Porto Moniz, com 6, são Vicente, com 5, Machico e Câmara de Lobos, ambos com 4 e Calheta com dois. Apenas a Ponta do Sol esteve livre de acidentes. Santana e Porto Santo registaram a ocorrência de um acidente cada.

A PSP da Madeira realizou ainda várias operações de fiscalização, no mesmo período, que resultaram na detenção de 25 pessoas, a maioria das quais (21) por condução em estado de embriaguez.