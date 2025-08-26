Funeral de D. Teodoro de Faria realiza-se hoje em São Martinho

Os católicos madeirenses prestam, hoje, a última homenagem ao bispo emérito do Funchal, Teodoro de Faria, que morreu no último sábado, um dia antes de completar 95 anos.

O corpo de D. Teodoro de Faria encontra-se em câmara ardente, desde a tarde de ontem, na Sé do Funchal, onde permanecerá entre as 8 e as 11 horas desta terça-feira.

D. Nuno Brás preside, hoje, à missa das exéquias do bispo emérito, que será também celebrada na Catedral do Funchal, às 11 horas.

Após a missa, o funeral segue para o cemitério de São Martinho para jazigo da Diocese do Funchal.

Teodoro de Faria nasceu na freguesia de Santo António, no Funchal, ilha da Madeira, no dia 24 de Agosto de 1930 e foi ordenado sacerdote em 22 de Setembro de 1955, na Sé do Funchal.

Foi bispo do Funchal entre 1982 e 2007, durante 26 anos, após ter estudado na Universidade Gregoriana, em Roma, no Pontifício Instituto Bíblico e na École Biblique et Archeologique de Jerusalém, e ter sido reitor do Pontifício Colégio Português, em Roma, entre 1976 e 1982.

Na Conferência Episcopal Portuguesa, o bispo do Funchal foi presidente da Comissão Episcopal para as Migrações e Turismo e membro da Comissão Pontifícia para os Migrantes e Itinerantes, tendo participado em Roma em diversos congressos.

Também foi representante da Conferência Episcopal Portuguesa na COMECE (Commission des Episcopats de la Communauté Européenne).

Em 2006, Teodoro de Faria solicitou ao Papa Bento XVI a sua resignação, por limite de idade.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente (SITE-CSRA) convocou novos plenários de trabalhadores da ARM – Águas e Resíduos da Madeira para os dias 26 e 27 de Agosto.

Para esta terça-feira estão, assim, agendados, um plenário no Estaleiro Câmara de Lobos, entre as 08h00 e 09h30 e, na parte da tarde, das 14h00 às 15h30, na Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra.

Estes encontros visa analisar a reunião de conciliação tripartida realizada, em Julho, na Direcção Regional do Trabalho, bem como as medidas a tomar, indica um comunicado do SITE-CSRA.

POLÍTICA

10h00 A candidatura do Partido Socialista (PS) à presidência da Câmara Municipal do Funchal promove uma conferência de imprensa no bairro da Nazaré, junto à pastelaria ‘O Padeirinho’.

11h00 A CDU organiza uma iniciativa política em Santa Cruz, sobre políticas de habitação social, estando prevista uma intervenção no Bairro do Salão, onde usará da palavra o cabeça-de-lista da candidatura autárquica, Énio Martins.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

11h00-02h30 | Festas de São Vicente 2025

11h00 - Apresentação do Livro "Apenas o Largo Silêncio" de Emanuel Bento, na Biblioteca Municipal de São Vicente

13h00 - Almoço com os Estudantes Universitários do Concelho de São Vicente

21h00 - Concuros "Vozes do Norte", com actuação do cantor Délio Fábio e divulgação do vencedor do concurso

22h30 – NAPA

23h30 - DJ Waga

02h30 - Encerramento

16h00 A Associação Barmen da Madeira celebra o seu 55° Aniversário, com um cocktail para os sócios, amigos, e entidades oficiais, que será servido na sede da associação, em São Martinho.

21h00-22h10 | XX Semana Europeia de Folclore - Integrada na Festa do Vinho Madeira, no auditório do Jardim Municipal do Funchal

21h00 – Portugal: Rancho Regional de São Salvador da Folgosa – Porto

21h40 – Portugal: Rancho Folclórico e Etnográfico do Reguengo da Parada – Leiria

22h10 – França: Lous Tchanques Chalosse Groupe Folklorique de Landais – Landes

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 26 de Agosto, Dia Mundial do Cão:

1595 - Morre, aos 64 anos, no exílio em Paris, D. António, prior do Crato.

1743 - Nasce Antoine-Laurent Lavoisier, químico e cientista francês que define os princípios elementares da Química, fazendo-a emergir como ciência experimental.

1789 - A Assembleia Nacional Constituinte francesa aprova a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.

1896 - Rebenta a insurreição armada nas Filipinas, contra o domínio espanhol. Ficou conhecida por "Grito de Balintawak".

1902 - O Sport Club de Belas, que daria lugar ao Campo Grande Football Club na base do Sporting, disputa o primeiro e único desafio de futebol, contra a equipa de Sintra. Vence por 3-0.

1904 - Nasce o escritor e dramaturgo britânico Christopher William Bradshaw-Isherwood, autor All the Conspirators (1928) e The Memorial (1932) e da obra na base do argumento do musical "Cabaret" (1966).

1910 - Morre, aos 68 anos, William James, filósofo e psicólogo norte-americano, fundador do movimento psicológico do funcionalismo.

- Nasce em Skopje, na antiga República Jugoslava da Macedónia, Agnes Gonxha Bojaxhiu, madre Teresa de Calcutá. Missionária católica albanesa, naturalizada indiana, beatificada pela Igreja Católica em 2003, fundou a congregação 'Missionárias da Caridade', tornando-se conhecida ainda em vida pelo cognome de "Santa das sarjetas". É laureada com o Prémio Nobel da Paz em 1979.

1914 - Nasce, na Bélgica, o escritor de origem argentina, mais tarde naturalizado francês, Júlio Cortazar, autor de "Rayuela" (1963).

1927 - As forças leais à ditadura vencem militares revoltosos liderados pelo general Adalberto Gastão de Sousa Dias. O confronto é um dos mais sangrentos da República (cerca de 150 mortos e de 800 feridos).

1931 - Tentativa de golpe de Estado em Portugal, contra a Ditadura, dita a "Reviralhista". Um grupo de oficiais procura sublevar o Quartel de Metralhadoras 1, em Lisboa, sem sucesso.

1957 - É proclamada a independência da Namíbia.

1958 - Morre, com 85 anos, o compositor britânico Ralph Vaughan Williams, fundador do movimento nacionalista na música inglesa.

1972 - Começam os XX Jogos Olímpicos da era moderna, em Munique, República Federal da Alemanha. Ficam marcados pela morte de onze elementos da equipa de Israel, sequestrados pelo comando árabe "Setembro Negro".

1974 - Portugal reconhece, em Argel, com a assinatura do acordo preliminar com o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), a independência da Guiné-Bissau, proclamada unilateralmente a 24 de setembro de 1973 e então reconhecida no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU).

- Morre, aos 72 anos, o aviador norte-americano Charles Augustus Lindbergh, lembrado pelo primeiro voo sem escalas através do Oceano Atlântico, de Nova York, Estados Unidos, para Paris, França, em 20 e 21 de maio de 1927.

1978 - É eleito Papa o cardeal italiano Albino Luciani que veio a adotar o nome de João Paulo I.

1991 - Morre, aos 63 anos, o russo Nikolai Kruchina, chefe dos Serviços Administrativos do Comité Central do Partido Comunista da União Soviética.

1992 - Os dirigentes da futura República Checa e da Eslováquia decidem o desaparecimento da Checoslováquia a partir de 01 de janeiro de 1993.

1993 - O Governo aprova, em Conselho de Ministros, um plano de reestruturação da Siderurgia Nacional, que prevê a divisão da companhia em duas empresas distintas.

1997 - Frederick Willem de Klerk, último Presidente branco da África do Sul, abandona a política. Libertou Nelson Mandela e pôs termo a mais de 40 anos de 'apartheid'. Fundou a Fundação FW de Klerk em 2000 e a Fundação de Liderança Global em 2004.

1998 - O governo guineense e a junta militar rebelde assinam na Cidade da Praia, Cabo Verde um acordo de cessar-fogo para a consolidação da paz na Guiné-Bissau no âmbito dos esforços da mediação conjunta CPLP-CEDEAO.

1999 - A quatro dias da consulta popular em Timor-Leste, a violência regressa a Díli, perante a passividade das forças indonésias. Morrem quatro pessoas e 12 ficam feridas.

2002 - Começa, em Joanesburgo, na África do Sul, a Cimeira Mundial do Desenvolvimento Sustentável, que pretende ver aprovadas medidas concretas para o desenvolvimento social, crescimento económico e proteção ambiental.

2004 - O Supremo Tribunal do Chile levanta a imunidade ao antigo ditador general Augusto Pinochet, no âmbito da investigação sobre o Plano Condor (um programa de eliminação sistemática dos seus opositores pelas ditaduras sul-americanas ao longo da década 1970-1980 - Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai).

2005 - A atleta etíope Kenenisa Bekele, 23 anos, torna-se recordista mundial dos 10.000m em 26.17,53 minutos, no Meeting Memorial Ivo Van Damme, em Bruxelas.

- Morre, com 64 anos, Wolfgang Bauer, dramaturgo e cineasta austríaco, autor de "Tarde Mágica".

2006 - O Presidente do Irão, Mahmud Ahmadinejad, inaugura uma instalação para a produção de água pesada, utilizada como refrigerante no processo de enriquecimento do urânio, no complexo nuclear de Arak, a cerca de 400 quilómetros a sudoeste de Teerão.

2007 - Morre, com 78 anos, Gaston Thorn, antigo primeiro-ministro luxemburguês e ex-presidente da Comissão Europeia.

- Morre, com 86 anos, Edward George Seidensticker, escritor e tradutor norte-americano, conhecido pela tradução para inglês de "Genji Monogatari", "The Tale of Genji", de Murasaki Shikibu, obra de referência da literatura japonesa.

- Morre, com 79 anos, o poeta Alberto de Lacerda, um dos fundadores da revista Távola Redonda.

2008 - O Presidente russo, Dmitri Medvedev, anuncia o reconhecimento da independência das repúblicas separatistas georgianas da Ossétia do Sul e Abkházia. Os países do Ocidente qualificam de "lamentável" e rejeitam reconhecimento da independência assim como a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

2009 - Morre, com 60 anos, Abdel Aziz al-Hakim, líder xiita iraquiano, chefe do Supremo Conselho Islâmico.

2013 - Morre, aos 83 anos, Gylmar dos Santos Neves, guarda-redes da seleção brasileira que se sagrou campeão mundial em 1958 e 1962.

2014 - Israel e os palestinianos acordam um cessar-fogo permanente para a Faixa de Gaza, depois de 50 dias de um conflito armado que devastou a zona.

2015 - Morre, aos 90 anos, o escritor Bento da Cruz, autor de, entre outras obras, "O lobo guerrilheiro".

2016 - A Polícia Federal brasileira indicia o ex-Presidente, Lula da Silva, a sua mulher e outras três pessoas por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro num caso da operação Lava Jato, que investiga crimes cometidos na Petrobras.

2017 - Morre, aos 74 anos, Tobe Hooper, cineasta norte-americano, realizador de "Poltergeist".

- Morre, com 76 anos, Bernard Pomerance, dramaturgo norte-americano, prémio Tony, autor de "O Homem Elefante".

2018 - O canoísta Fernando Pimenta sagra-se campeão do mundo de K1 5.000 metros nos Mundiais de canoagem em Montemor-o-Velho, depois de ter conquistado o ouro nos 1.000 metros.

2020 - A escritora neerlandesa Marieke Lucas Rijneveld, 29 anos, é a vencedora do Booker Internacional, pelo romance "The Discomfort of Evening", traduzido para inglês por Michele Hutchison.

- Morre, com 87 anos, Joseph Clemens Ruby, argumentista e produtor norte-americano, um dos criadores da série de desenhos animados "Scooby-Doo", em 1969.

- Morre, aos 89 anos, Nikias Skapinakis, pintor português de ascendência grega, autor de um dos painéis concebidos para o café "A Brasileira do Chiado" (1971), em Lisboa.

2021 - A Alemanha e os Países Baixos anunciam a conclusão dos processos de retirada de civis do Afeganistão.

- O internacional português do Manchester City Rúben Dias conquista o prémio de melhor defesa da última Liga dos Campeões, em Istambul, Turquia, superando o espanhol César Azpilicueta e o alemão Antonio Rudiger, ambos dos ingleses do Chelsea.

2022 - O Benfica conquista a Supertaça de futebol feminino pela segunda vez na história, ao vencer o rival Sporting, por 4-1, em Leiria, após consumar a reviravolta no marcador no prolongamento.

2023 - O canoísta Fernando Pimenta conquista a medalha de ouro na prova de K1 1.000 metros nos Mundiais da Alemanha, apurando Portugal para os Jogos Olímpicos de Paris2024, França.

2024 - É registado Um sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter com epicentro a cerca de 60 quilómetros a Oeste de Sines. O abalo é o 10.º maior desde o século XVI e teve nove réplicas, não sentidas e de pequena magnitude.

- Morre, aos 77 anos, Sven-Goran Eriksson, antigo treinador sueco, treinou o Benfica e a seleção inglesa de futebol.

PENSAMENTO DO DIA

Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma Antoine de Lavoisier (1743-1794), cientista francês

Este é o ducentésimo trigésimo nono dia do ano. Faltam 127 dias para o termo de 2025.