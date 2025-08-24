Mulher agredida esta manhã na Avenida do Mar
Uma mulher de 31 anos foi agredida na manhã deste domingo, 24 de Agosto, na Avenida do Mar, no Funchal.
Após terem recebido o alerta pelas 7 horas, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se ao local para prestar socorro à vítima.
Por apresentar hematomas na face e estar visivelmente nervosa, foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
