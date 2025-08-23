Rubina Leal lamenta morte de D. Teodoro de Faria

A presidente Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, manifesta "o profundo pesar pelo falecimento de D. Teodoro de Faria, Bispo Emérito do Funchal".

"Figura marcante da vida religiosa e cultural da nossa Região, D. Teodoro de Faria exerceu o seu ministério episcopal durante 26 anos, guiando a Diocese do Funchal com dedicação, fé e proximidade ao seu povo. O seu percurso académico e pastoral, com funções de destaque em Roma e Jerusalém, reflectiu-se numa ação marcada pelo conhecimento profundo das Escrituras e pela entrega ao serviço da Igreja", refere em comunicado.

E prosseguiu: "Investigador e estudioso das ciências bíblicas, deixou uma vasta obra publicada e doou ao Museu de Arte Sacra do Funchal um notável conjunto de ícones bizantinos, enriquecendo de forma duradoura o património cultural da Madeira. Também a sua intervenção foi decisiva no processo de beatificação do Beato Carlos de Áustria, sepultado na Igreja do Monte, revelando o seu compromisso com a valorização da memória e da fé".

Rubina Leal apresenta "sentidas condolências à Diocese do Funchal, à família e a todos aqueles que com ele privaram".

Por fim, diz que "a Madeira recordará D. Teodoro de Faria como um pastor sábio, um homem de cultura e fé, cujo legado perdurará como inspiração para as gerações futuras".