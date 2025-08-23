CMF emite nota de pesar pelo falecimento de D. Teodoro de Faria
Câmara Municipal do Funchal manifesta publicamente "o mais profundo pesar pelo
falecimento" do Bispo Emérito do Funchal D. Teodoro de Faria.
Em comunicado, a autarquia refere que "D. Teodoro de Faria desempenhou, ao longo de 26 anos, um notável ministério episcopal na Diocese do Funchal, conduzindo-a com firmeza, fé e dedicação pastoral e espírito de serviço".
"Foi um homem de vasto saber e cultura, marcado por uma entrega inabalável à Igreja, deixando uma marca indelével na vida religiosa e cultural da nossa comunidade", acrescenta.
À família e amigos de D. Teodoro de Faria, bem como à Diocese do Funchal e a toda a comunidade religiosa, a Câmara Municipal do Funchal "apresenta as suas mais sentidas condolências".
