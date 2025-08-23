CMF emite nota de pesar pelo falecimento de D. Teodoro de Faria

A Câmara Municipal do Funchal manifesta publicamente "o mais profundo pesar pelo falecimento" do Bispo Emérito do Funchal D. Teodoro de Faria.



Em comunicado, a autarquia refere que "D. Teodoro de Faria desempenhou, ao longo de 26 anos, um notável ministério episcopal na Diocese do Funchal, conduzindo-a com firmeza, fé e dedicação pastoral e espírito de serviço".

"Foi um homem de vasto saber e cultura, marcado por uma entrega inabalável à Igreja, deixando uma marca indelével na vida religiosa e cultural da nossa comunidade", acrescenta.



À família e amigos de D. Teodoro de Faria, bem como à Diocese do Funchal e a toda a comunidade religiosa, a Câmara Municipal do Funchal "apresenta as suas mais sentidas condolências".