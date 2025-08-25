Última homenagem a D. Teodoro de Faria decorre na Sé

O corpo de D. Teodoro de Faria, bispo emérito do Funchal, encontra-se em câmara ardente na Sé do Funchal desde a tarde desta segunda-feira, 25 de Agosto.

Os restos mortais do prelado foram recebidos à porta da Catedral, pelas 14 horas, por D. Nuno Brás, Bispo do Funchal, que sublinhou que "a morte do nosso querido Bispo Teodoro, enche-nos de tristeza e recorda-nos como é frágil e breve a vida do homem".

Às 20 horas, terá lugar a oração do ofício de defuntos.

Na terça-feira, amanhã, o corpo permanecerá em câmara ardente entre as 8 e as 11 horas. Segue-se, às 11 horas, a Missa das Exéquias, que será celebrada também na Catedral do Funchal. Após a missa, o funeral segue para o cemitério de São Martinho para jazigo da Diocese do Funchal.

D. Teodoro de Faria faleceu, no passado sábado, conforme anunciou a Diocese do Funchal.