Helicóptero accionado para resgate nas Achadas da Cruz

Pelas 11h30 desta manhã, uma mulher de 53 anos sofreu uma queda na zona dos Pombais, na zona das Achadas da Cruz, tendo sido necessário accionar o meio aéreo do Serviço Regional de Protecção Civil.

No local estão 10 elementos e dois veículos dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, assim como a Polícia Florestal.

A vítima, que apresenta um traumatismo num membro inferior, não consegue andar.

As equipas apeadas já se encontram junto à mulher, que está estabilizada.

Segundo o que foi possível aferir junto do Serviço Regional de Protecção Civil a mulher encontra-se numa zona de difícil acesso.