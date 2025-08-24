Cerimónias fúnebres de D. Teodoro de Faria na Sé Catedral do Funchal

O corpo de D. Teodoro de Faria estará em câmara ardente na Sé Catedral do Funchal esta segunda-feira, 25 de Agosto, entre as 14 e as 21 horas, revelou hoje a Diocese do Funchal. Nesse mesmo dia, às 20 horas, terá lugar a oração do ofício de defuntos.

Na terça-feira, o corpo permanecerá em câmara ardente entre as 8 e as 11 horas. Segue-se, às 11 horas, a Missa das Exéquias, que será celebrada também na Catedral do Funchal.

Após a missa, o funeral segue para o cemitério de São Martinho para jazigo da Diocese do Funchal.



D. Teodoro de Faria, Bispo Emérito do Funchal, faleceu este sábado, 23 de Agosto.

Sobre D. Teodoro de Faria

D. Teodoro de Faria nasceu no Funchal, freguesia de Santo António, no dia 24 de Agosto de 1930. Foi ordenado sacerdote no dia 22 de Setembro de 1955, na Sé do Funchal. Estudou na Universidade Gregoriana de Roma, no Pontifício Instituto Bíblico e na École Biblique et Archéologique de Jerusalém. Foi vice-reitor e reitor do Colégio Português em Roma durante muitos anos, até que o Papa São João Paulo II o nomeou bispo do Funchal. Foi ordenado bispo em Roma, no dia 16 de Maio de 1982. Entrou na Diocese a 30 de Maio de 1982, sucedendo ao Bispo D. Francisco Santana.

Ao longo de 26 anos, foi bispo do Funchal até que o Papa Bento XVI aceitou a sua resignação por motivos de idade e nomeou o seu sucessor, o Bispo D. António Carrilho. Foi o segundo bispo diocesano nascido na Madeira, juntamente com D. Aires de Ornelas, numa lista de 33 bispos diocesanos. Evidenciou-se pela sua grande cultura, apreço, cuidado e promoção do património artístico e religioso da Diocese. Era um amplo conhecedor da cultura e da história da Madeira e possuía um grande dom da oralidade. Foi também um profundo estudioso da Palavra de Deus, da história e da religiosidade popular da Madeira.

Dedicou-se profundamente à pastoral vocacional e ordenou muitos sacerdotes ao longo do seu episcopado, preocupando-se em proporcionar formação permanente ao clero e enviando muitos a estudar variadas especialidades, quer em Paris, quer em Roma. Promoveu a construção de novas igrejas pela Diocese e foi presença constante nas comunidades madeirenses espalhadas pelos quatro cantos do planeta. Foi através dos seus esforços que o Papa S. João Paulo II visitou a Madeira.