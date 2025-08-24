Chega denuncia "situação vergonhosa" na Ajuda

A candidatura do Chega à Câmara Municipal do Funchal denunciou este domingo, 24 de Agosto, "a situação vergonhosa" da zona da Ajuda, em São Martinho, em especial junto à Rua dos Piornais, à Rua do Vale da Ajuda, ao Caminho do Amparo e à Estrada Monumental.

Em nota emitida, o cabeça-de-lista da candidatura, Luís Filipe Santos, aponta que "os passeios pedonais estão degradados e sem manutenção há mais de 20 anos", acrescentando que a população é obrigada a circular "em cima de passeios partidos e perigosos, sem qualquer intervenção da autarquia".

A gestão do lixo é outro desastre. Em blocos de apartamentos da Rua dos Piornais não existem casas de lixo, obrigando à acumulação de resíduos no chão. E, como se não bastasse, durante a construção do empreendimento para novos-ricos apelidado de “Dubai Madeira”, a Câmara Municipal retirou contentores de lixo do Caminho do Amparo, prejudicando diretamente os funchalenses que ficaram sem local para depositar os resíduos. Chega

A candidatura do Chega alerta que "proliferam pragas e riscos para a saúde pública", já que "as poucas casas de lixo existentes estão sobrecarregadas, frequentemente arrombadas, e incapazes de responder às necessidades da população".

“O que vemos é uma Câmara preocupada em erguer apartamentos de luxo para milionários, transformando o Funchal num ‘Dubai de fachada’, enquanto expulsa os funchalenses da sua própria terra. É inaceitável que quem paga impostos viva rodeado de lixo, passeios degradados e riscos para a saúde”, afirma Luís Filipe Santos.

O Chega garante que, quando chegar à autarquia, a realidade da Ajuda "vai mudar com caráter de urgência".

Vamos reparar os passeios e zonas pedonais, vamos instalar uma ilha ecológica moderna para a separação de resíduos domésticos e comerciais, e vamos implementar um plano regular de desinfestação para proteger moradores e comerciantes. O Funchal não pode ser uma cidade de ricos para ricos, tem de ser uma cidade justa para todos os funchalenses. Chega

O Chega reafirma o seu compromisso com "os bairros esquecidos e com os cidadãos que foram abandonados pelos sucessivos executivos municipais". Para o partido, "basta de desigualdades gritantes e de políticas que favorecem uns poucos à custa da maioria".